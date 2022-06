Madrugada de explosões em Kiev

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse que várias explosões foram sentidas este domingo de madrugada na capital ucraniana.

As explosões terão ocorrido no distrito de Shevchenkivsky, onde os serviços de emergência foram resgatar e evacuar os moradores, avançou o autarca na plataforma Telegram.





Os serviços de emergência disseram que, como resultado do bombardeamento russo, ocorreu um incêndio num prédio residencial de 9 andares no centro da capital ucraniana, que ficou parcialmente destruído no ataque. Cinco pessoas ficaram feridas e várias pessoas estão hospitalizadas.O presidente da câmara, Vitali Klitschko, referiu , citado pelaReuters, que os moradores estão a ser resgatados e retirados de dois prédios e "há pessoas sob os escombros".

Jornalistas da agência France Presse confirmaram pelo menos quatro explosões em Kiev, por volta das 06h30 deste domingo (04h30 em Lisboa), meia hora após se terem ouvido sirenes antiaéreas na capital, que não era atingida pelos bombardeios russos há quase três semanas.



Outras duas explosões também foram ouvidas na zona sul de Kiev, de acordo com um jornalista da Reuters.



Um vídeo divulgado esta manhã mostra o momento em que as equipas de socorro resgatam uma mulher dos escombros de um edifício atingido.