Um ataque com mísseis russos atingiu um centro comercial no centro da Ucrânia em Kremenchuk provocando dois mortos e pelos menos 20 feridos, nove dos quais estão em estado grave."Infelizmente há vítimas", afirma o governador Dmytro Lunin.Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, estavam mais de mil pessoas dentro do estabelecimento na altura do ataque.