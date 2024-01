Pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no domingo num bombardeamento ucraniano que atingiu um mercado na cidade de Donetsk, controlada pelas forças russas.





Alexey Kulemzin, presidente da câmara local, disse que vários projéteis de artilharia atingiram uma zona movimentada junto a um mercado no centro da cidade. Imagens do local mostram vários corpos caídos na rua e transeuntes em estado de choque.

O Governo de Kiev não comentou o ataque, mas a Rússia condenou o que disse ser “um bárbaro ataque terrorista” cometido pela Ucrânia “com armamento fornecido pelo Ocidente”. “A Rússia condena categoricamente este ataque traiçoeiro contra a população civil”, disse o MNE russo num comunicado. A cidade de Donetsk é a capital da região com o mesmo nome, que é uma das quatro regiões anexadas pela Rússia no final de 2022.





Entretanto, as forças russas anunciaram no domingo terem tomado a localidade de Krokhmalne, na região de Kharkiv, forçando a retirada das tropas ucranianas. Na quinta-feira, a Rússia já tinha anunciado a tomada de outra aldeia, Vesele, na região de Donetsk.Um drone ucraniano atingiu no domingo um terminal de gás russo no Báltico, provocando um incêndio de grandes proporções que levou várias horas a dominar. O ataque, reivindicado pelo serviços secretos ucranianos, atingiu o terminal de gás liquefeito de Ust-Luga,a 170 km de São Petersburgo, e não causou vítimas.