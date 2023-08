As forças russas bombardearam no domingo duas aldeias na região de Kherson, matando pelo menos sete pessoas, incluindo um bebé de apenas 23 dias e uma criança de 12 anos.



Segundo as autoridades locais, o bebé e os pais tiveram morte imediata quando a sua casa na aldeia de Shyroka Balka foi atingida por um projétil de artilharia.









