Ataques, cansaço e falta de dinheiro: Enviado especial da CMTV relata “situação muito dramática” vivida em Kharkiv

A manhã foi de sobressalto em Kharkiv, com a troca de fogo de artilharia cada vez mais intensa, principalmente a norte da cidade ucraniana. Alfredo Leite, o enviado especial da CMTV, relatou que "a luta entre ucranianos e russos está mais intensa" esta terça-feira.Os ucranianos que vivem na periferia de Kharkiv "estão cada vez mais a viver pior" em consequência da invasão russa. "Com o passar do tempo, as pessoas começam a ficar muito cansadas e a situação está a ficar muito dramática, sobretudo para reformados e pessoas sem mobilidade e dinheiro", salientou o jornalista, que esteve, esta manhã, na frente de combate a norte de Kharkiv.O repórter avança que há aldeias na zona de Kharkiv em que "há imensos soldados russos mortos espalhados" e que a tropas russas não estão a conseguir "entrar nas principais cidades ucranianas". Alfredo Leite acrescente que os ataques com fogo de artilharia continuam "mas a progressão não está a acontecer".