Atleta ucraniana de 14 anos e mãe morrem em bombardeamento russo Mariupol

Uma rapariga de 14 anos, que ganhou várias medalhas de ouro nos campeonatos nacionais de levantamento de pesos da Ucrânia, foi morta por bombardeamentos russos em Mariupol, na Ucrânia, disse a Câmara Municipal da região.Alina Peregudova era candidata à equipa nacional da Ucrânia e sonhava um dia vir a representar o seu país em campeonatos internacionais. No ano passado tinha ganho o campeonato nacional de levantamento de pesos na categoria até 40 quilos."A promissora desportista da região de Donetsk morreu" protegendo-se das forças inimigas, disse a Câmara Municipal de Mariupol no Telegram.A sua mãe também foi morta no ataque.Alina era aluna do Colégio Profissional Especializado de Desportos da Região de Donetsk e do Colégio Serhiy Bubka da Reserva Olímpica."A 'Paz Russa' está a matar - Mariupol e o mundo nunca esquecerá o crime da Rússia contra a humanidade", acrescentou a autarquia.O Departamento de Cultura Física e Desporto da Ucrânia afirmou: "É difícil encontrar as palavras para transmitir as mais profundas condolências a todos os que as conheciam".