Atleta Sergey Bubka acredita que Ucrânia vencerá a guerra

O presidente do Comité Olímpico Nacional da Ucrânia (NOC), o ex-saltador Sergey Bubka, manifestou-se hoje esperançoso numa "vitória" sobre a Rússia e apela que a "paz e a humanidade prevaleçam".

"Meus queridos ucranianos, a família olímpica não é indiferente à nossa dor. Como qualquer ucraniano, não consigo dormir agora. Defendo nosso país com todos os meios à minha disposição, usando todas as minhas conexões internacionais. Vamos vencer", escreveu o várias vezes recordista mundial do salto com vara e hexacampeão em Campeonatos do Mundo, na rede social Twitter.

Bubka acrescentou que "ama a Ucrânia com todo o seu coração", pelo que a "guerra tem de terminar, a paz e a humanidade devem prevalecer".

Sergey Bubka foi escolhido pelo presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para coordenar desde a cidade suíça de Lausana, onde fica situada a sede do organismo, a ajuda humanitária à Ucrânia.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a "operação militar especial" na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.