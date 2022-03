Autoridades ucranianas anunciam a retirada de 30 mil civis de Mariupol durante uma semana

As autoridades da cidade ucraniana de Mariupol, cercada pelas forças russas, anunciaram hoje a retirada de 30 mil pessoas durante uma semana, e referiram ainda desconhecer o balanço dos bombardeamentos de quarta-feira de um teatro onde se encontravam civis.

Segundo uma mensagem da câmara municipal no Telegram, a situação é "crítica" com "ininterruptos" bombardeamentos russos e destruições "colossais". "Segundo as primeiras estimativas, cerca de 80% do parque habitacional foi destruído", acrescentou.

Apesar da retirada de 30 mil pessoas em direção a Zaporojie ou Berdiansk através dos corredores humanitários, 350 mil pessoas permanecem na cidade e "continuam a esconder-se em abrigos e caves", prosseguiu a edilidade, que se referiu a "50 a 100 bombas" lançadas por média e diariamente pelos aviões russos.