O 22.º dia de conflito: Fragmentos de um míssil russo atingem prédio em Kiev e deixam dezenas de desalojados

A madrugada do 22º dia do conflito na Ucrânia ficou marcada pela queda de vários fragmentos de um míssil russo, derrubado por forças ucranianas, num prédio de 16 andares em Darnytsky, Kiev. Pelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas. A destruição do edifício deixou também dezenas de desalojados.



As negociações entre a Rússia e a Ucrânia prosseguem através de videoconferência, disse esta quinta-feira a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova.



Uma escola em Kharkiv, na Ucrânia, ficou esta quinta-feira destruída depois de um ataque das tropas russas. Várias casas nos arredores também ficaram danificadas.



Mariupol

Uma bomba aérea foi lançada na piscina de Neptun, em Mariupol.



Kharkiv

Um incêndio atingiu um mercado na cidade de Kharkiv, após um bombardeamento russo.



Kherson

As forças russas, que já controlam a cidade, removeram a bandeira ucraniana do edifício da administração da cidade. Agora estão a tentar estabelecer uma pseudo-autoridade, o "Comité de Salvação para a Paz e a Ordem", avançou a NEXTA TV numa publicação no Twitter.



Corredores humanitários

A Ucrânia espera que nove corredores humanitários sejam abertos esta quinta-feira, segundo a Reuters.



Aviões destruídos

Um avião russo foi destruído esta quinta-feira e outro foi abatido no céu sobre Kiev.