Rússia diz que não vai respeitar fim do conflito armado ordenado pelo Tribunal Internacional de Justiça

A Rússia disse esta quarta-feira que não vai parar a invasão à Ucrânia, depois de o Tribunal Internacional de Justiça ter ordenado que parasse imediatamente, avançou a Fox News. O tribunal tinha dito que estava "profundamente preocupado" com o uso da força pela Rússia.O porta-voz do Kremlin acusou ainda os meios de comunicação ocidentais de espalhar "notícias monstruosas e falsas" sobre o conflito.Após o presidente norte-americano Joe Biden ter apelidado Vladimir Putin de "criminoso de guerra", o Kremlin defendeu-se dizendo que o lider russo é uma "figura internacional muito sábia e culta" e acusou os Estados Unidos América de terem bombardeado civis durante muito tempo o Japão no final da Segunda Guerra Mundial.Questionado sobre relatórios de progresso nas conversações de paz com a Ucrânia, o porta-voz disse que os negociadores russos estavam a colocar "energia colossal" nas discussões, mais do que a Ucrânia.As condições da Rússia para um acordo de paz são "absolutamente claras" e poderiam impedir o que está a acontecer "muito rapidamente", salientou.