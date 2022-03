Rasto de destruição: 21 mortos em Kharkiv e Kherson sob domínio russo: Tudo sobre as últimas horas

Oleg Synegubov.



O Departamento Regional da Polícia em Kharkiv ficou destruído depois de um bombardeamento.

A madrugada desta quarta-feira ficou marcada por novos bombardeamentos nas cidades ucranianas de Kiev e Kharkiv. Pelo menos 21 pessoas morreram e 112 ficaram feridas nos ataques das últimas 24 horas em Kharkiv, disse o governador regionalO Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o exército russo invadiu a cidade ucraniana de Kherson e que a cidade está, neste momento, sob controlo de Putin.Para esta quarta-feira está marcada uma segunda reunião entre os representantes ucranianos e russos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky afirmou esta quarta-feira que já foramdurante a invasão, segundo a Reuters.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, alertou Vladimir Putin que o líder russo "não faz ideia do que está por vir", enquanto as nações ocidentais apertam um laço económico contra a Rússia, num momento em que as forças invasoras bombardearam cidades ucranianas e estavam prontas para um avanço em Kiev. Joe Biden anunciou esta terça-feira o encerramento do espaço aéreo à Russia. "A liberdade triunfará sobre a tirania", afirmou o presidente dos EUA.

O Ministério da Defesa da Rússia alertou os moradores de Kiev para fugirem e disse que atacaria áreas usadas pelos serviços de segurança e comunicações da Ucrânia. A Rússia descreve o ataque à Ucrânia como uma operação especial e não uma invasão de território.

Autoridades dos EUA avançaram que a coluna militar russa de vários quilómetros que se aproxima de Kiev não fez nenhum avanço nas últimas 24 horas, congelada por problemas de logística, falta de combustível e comida.

Centenas de milhares de ucranianos fugiram dos combates. Na cidade ucraniana de Zhytomyr, quatro pessoas, incluindo uma criança, foram mortas na terça-feira por um míssil de cruzeiro russo, disseram autoridades ucranianas.

Bombardeamentos em Kharkiv mataram pelo menos 21 pessoas e feriram 112, disse o assessor do Ministério do Interior ucraniano, Anton Herashchenko. Os ataques que mataram e feriram dezenas de pessoas em Kiev, na terça-feira, envolveram bombas de fragmentação, disseram especialistas.

A França declarou "guerra económica e financeira total" contra a Rússia, e disse que isso levaria ao colapso da economia russa como punição pela invasão da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse à Reuters que a Rússia deve parar de bombardear cidades ucranianas antes das negociações sobre um cessar-fogo, já que uma primeira ronda de negociações nesta semana teve poucos progressos.

O embaixador da Rússia nas Nações Unidas em Genebra, Gennady Gatilov, disse que o governo não vê "nenhuma vontade por parte da Ucrânia" de tentar encontrar uma solução legítima e equilibrada para os problemas entre os dois países.



Tentativa de assassinato

Os serviços de Segurança da Ucrânia disseram ter impedido que o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, fosse assassinado.



Civis mortos

Quatro civis morreram esta terça-feira num ataque com mísseis em Zhythomyr.



Balanço

Cerca de 680 mil pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, segundo avançou a Organização das Nações Unidas (ONU).