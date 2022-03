"Terceira Guerra Mundial será nuclear e destrutiva", alerta Ministro dos Negócios Estrangeiros russo

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, alertou que uma terceira guerra mundial será "nuclear e destrutiva".



As declarações surgem numa altura em que aumenta a ofensiva russa na Ucrânia e após declarações do presidente russo, Vladimir Putin, que anunciou "graves consequências" caso algum país envie tropas para a Ucrânia para ajudar no conflito.





Lavrov defendeu que qualquer futura guerra será feita com base em armas nucleares. De acordo com a agência russa TASS, o ministro justificou a invasão à Ucrânia defendendo que as tropas russas que o país obtenha armas nucleares.