6.º dia de guerra: Rússia acelera escalada ofensiva. Mísseis arrasam Kiev e Kharkiv com rasto de destruição e morte

Depois da expectativa e do medo, a ameaça concretizou-se: a coluna militar russa, com mais de 60 km de extensão, chegou aos arredores de Kiev, em dia marcado por uma escalada de violência e intensidade da ofensiva da Rússia contra a Ucrânia. O objetivo é mesmo tomar de assalto a capital ucraniana Aliás, a Rússia aconselhou todos os residentes de Kiev a que abandonem a cidade. É expectável nova escalada de violência no conflito.

Esta terça-feira os bombardeamentos e ataques com mísseis e rockets continuaram a devastar várias cidades em todo o país, com mais destruição do que até aqui. O rasto de morte é constante na Ucrânia. Kharkiv voltou a ser alvo de um ataque organizado, tendo mesmo sido totalmente destruído um edifício governamental regional. As imagens da violenta explosão chocaram o Mundo e revelam o horror de uma ofensiva que fez pelo menos dez mortos e dezenas de feridos.

Em Kiev, uma antena de televisão estatal foi derrubada por dois mísseis, outro dos ataques que marca o dia e que fez pelo menos cinco mortos.

Contam-se ainda mais de 70 soldados ucranianos mortos num ataque levado a cabo pela artilharia russa na base militar de Okhtyrka.

Entre os números negros contam-se também a morte de pelo menos três crianças, num pesadelo que não dá tréguas.

Parlamento Europeu estende a mão à Ucrânia, Zelensky fortemente elogiado

Em dia de reunião do Parlamento Europeu, esta terça-feira fica também marcada pelos vários elogios de líderes mundiais, como Boris Johnson ou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que interveio via videoconferência e pediu: "Provem que estão connosco". A resposta foi um grande aplauso ao discurso do líder da Ucrânia, e a garantia de von der Leyen que o Parlamento Europeu apoia a candidatura do país a membro da União Europeia e que vai ajudar a Ucrânia a "enfrentar o futuro", a seu lado "na luta pela sobrevivência".

A esperança da via diplomática, ainda que cada vez mais distante, continua a ser uma possibilidade pelo, que, Rússia e Ucrânia voltam a reunir-se esta quarta-feira para segunda ronda negocial, após a primeira ter terminado sem acordo de cessar-fogo.