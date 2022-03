Dois jogadores de futebol ucranianos morrem na guerra com as tropas russas

"Os nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e colegas dos jovens jogadores ucranianos Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko. São as duas primeiras derrotas do futebol nesta guerra", pode ler-se na publicação da FIFPro nas redes sociais.





Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr