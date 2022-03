"O meu avô é da Madeira como o Ronaldo", conta ao CM lusodescendente em fuga à guerra

O primeiro comboio com refugiados chegou à Estação de Nyugati às 05h30. Partiu de Zahony, na fronteira com a Ucrânia, e, quando em Budapeste, na capital da Hungria, é anunciada a sua chegada assiste-se a curiosas e diferentes movimentações. Da polícia, que garante a segurança e está atenta a possíveis infiltrados entre os refugiados, aos tradutores que depressa levantam as bandeiras dos seus países e mostram que estão ali para derrubar só a barreira da língua, até aos voluntários, que desde o início da guerra não pararam de ajudar. Quando o primeiro pé toca o chão da estação, os refugiados sentem segurança. A fuga da guerra acabou bem. Mas o passo seguinte mostra que a vida ficou a mais de 300 quilómetros e pela frente o caminho é de incerteza.O lusodescendente John Pereira surge entre a multidão, de mão dada à mulher Olgha, ucraniana. "O apelido é do meu avô. Nasceu na ilha da Madeira como o Cristiano Ronaldo", explica. "Aquilo na Ucrânia está mau. Eu já servi o meu país em missões de guerra no Afeganistão mas agora, por não saber a língua, decidi vir embora", conta o militar inglês. "Os meus amigos ficaram lá a combater e não sei o que irá acontecer...", hesitou Olgha. "Vamos começar uma nova vida no Reino Unido", despede-se John Pereira, apressado para sair da estação.De hora a hora, o cenário repete-se. Estima-se que só a esta estação cheguem, todos os dias, 3 mil pessoas que fogem da guerra. Outras tantas pela Estação Keleti, emblemática entre os locais, também pela arquitetura. Serão entre 30 e 40 mil, diariamente, em toda a Hungria, e o número tem tendência a aumentar.