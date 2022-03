Dividido entre a felicidade de estar a salvo com a família e a tristeza pela tragédia que atinge no coração o povo ucraniano, o treinador Paulo Fonseca regressou a Portugal na segunda-feira ao final da noite. Acompanhado pela mulher, Katerina (cidadã ucraniana), e pelo filho de 2 anos, o técnico tinha à espera, no Aeroporto de Lisboa, família e amigos.