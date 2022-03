Russos já sofrem efeitos das sanções aplicadas após invasão da Ucrânia

As sanções impostas pelos Estados Unidos e União Europeia às instituições bancárias russas, após a campanha militar do Kremlin na Ucrânia, e as contra-medidas das autoridades de Moscovo, estão já a repercutir-se na classe média urbana russas.

Por decreto do Presidente Vladimir Putin, empresas e cidadãos russos estão proibidos de fazer transferências bancárias em moeda estrangeira para o exterior, enquanto os importadores são obrigados a vender à banca russa 80% das suas receitas em divisas. Outro despacho determina que os russos não podem levar para o exterior mais do que 10 mil dólares em dinheiro vivo.

As medidas, destinadas a impedir a fuga de capitais da Rússia, vêm afectar milhares de russos que residem, estudam ou fazem negócios no estrangeiro.