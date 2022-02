Rússia diz que tem capacidade para enfrentar sanções económicas

A Rússia assegurou esta segunda-feira que tem capacidade para fazer frente à onda de sanções económicas que lhe foram impostas devido à "operação militar especial" lançada contra a Ucrânia.



"São sanções duras, causam problemas, mas a Rússia tem potencial suficiente para compensar os danos que estas (medidas) causam", disse o porta-voz da Presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov.

Peskov sublinhou que agora o importante são "as ações para minimizar as consequências", acrescentando que não é o momento para "avaliações emocionais".



"Não tivemos motivos para duvidar da eficácia e fiabilidade do nosso Banco Central, nem temos agora", declarou. O Banco Central da Rússia (BCR) elevou de 9,5% para 20% a taxa de juro para apoiar a estabilidade financeira e proteger as poupanças da população.





"O aumento da taxa de juro permitirá garantir o aumento dos juros dos depósitos para os níveis necessários a compensar os riscos da inflação e de desvalorização", anunciou o BCR, em comunicado.Após constatar "alterações nas condições externas", o regulador indicou que as futuras decisões sobre taxas de juro se adotariam depois de "avaliar os riscos e as condições internas e externas, assim como as reações nos mercados financeiros".O comunicado do BCR não menciona a "operação militar especial" em curso na Ucrânia.O rublo desvalorizou esta segunda-feira no mercado Forex (mercado de divisas estrangeiras) quase 30%, face ao dólar e ao euro, após o anúncio da exclusão de alguns bancos russos do sistema de comunicações interbancário internacional SWIFT e da paralisação por parte da União Europeia (UE) das transações com o Banco Central da Rússia.O BCR tomou ainda medidas para garantir a estabilidade financeira dos bancos sancionados, como a libertação das reservas acumuladas de capital no valor de 733.000 milhões de rublos (6.245 milhões de euros ou 6.963 milhões de dólares) para empréstimos ao consumo e hipotecas.O Ministério das Finanças da Rússia anunciou que, juntamente com o BCR, propôs a venda obrigatória de 80% da moeda estrangeira recebida pelos residentes por via das exportações, medida que o Governo adotará esta segunda-feira.Peskov anunciou que o Presidente russo, Vladimir Putin, irá reunir-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, com a governadora do BCR, Elvira Nabiullina, e com outros destacados responsáveis do bloco económico do Governo para analisar a situação criada pelas sanções.O porta-voz presidencial acrescentou que durante muito tempo a Rússia se preparou para possíveis sanções, "incluindo as mais duras", como as que enfrenta agora. "Há planos de reação. Foram preparados e agora aplicam-se à medida que se apresentam os problemas", concluiu o porta-voz do Kremlin.