Civis abandonam inferno de Mariupol

Um primeiro comboio humanitário com pelo menos 160 viaturas conseguiu esta segunda-feira deixar a martirizada cidade de Mariupol, no Sul da Ucrânia, na primeira operação de retirada de civis bem-sucedida após dez dias de tentativas abortadas devido aos bombardeamentos russos.O governo regional confirmou que as tropas russas abriram um posto de controlo nos arredores da cidade, permitindo que as pessoas que tinham automóveis particulares e combustível pudessem sair em direção a Zaporizhzhia, cidade ainda nas mãos das forças ucranianas.