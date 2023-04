Autoridades ucranianas colocam mais de seis mil minas junto à fronteira com a Bielorrúsia

As autoridades ucranianas colocaram mais de seis mil minas antitanques junto à fronteira com a Bielorrússia, em operações que pretendem reforçar a linha defensiva do país, informou este sábado o Ministério da Defesa da Ucrânia.

Citado pela agência espanhola Europa Press, o comandante das Forças Armadas ucranianas, Sergei Nayev, deu conta que as operações de defesa junto à fronteira com a Bielorrússia (norte do país) decorrem a "bom ritmo" e que além da colocação das seis mil minas foram construídos sete quilómetros de trincheiras em posições próximas da linha divisória entre ambos os países.

"A expansão das barreiras nas áreas fronteiriças com a Bielorrússia continua a avançar com a instalação de campos minados" em áreas acessíveis por tanques ou rotas que "o inimigo poderia usar para entrar no país", explicou o responsável.