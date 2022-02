Avião russo descola de Moscovo para o Funchal mas aborta viagem e regressa à Rússia

Um avião da companhia Ural descolou, na manhã deste domingo, de Moscovo com destino à ilha da Madeira, mas não chegou a abandonar o espaço aéreo russo e regressou à capital da Rússia.O Airbus A321 da companhia aérea russa saiu do aeroporto de Zhukovsky, localizado a cerca de 50 quilómetros do centro de Moscovo, tendo iniciado uma rota para norte no sentido de evitar as restrições à circulação que as aeronaves russas começam a ter em vários países europeus.No entanto, e segundo os registos do site FlightRadar24, a aeronave inverteu o trajeto nas imediações de São Petersburgo, acabando por aterrar em Moscovo já depois das 13h00 (horário de Portugal continental).O motivo deste cancelamento ainda não é conhecido.O avião, que deveria ter chegado ao Funchal ao final da manhã deste domingo, tinha regresso marcado da Madeira para Moscovo às 13h05, mas a ausência do aparelho cancelou esta viagem.