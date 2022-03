Banco Central Europeu reúne-se hoje com impacto da guerra na Ucrânia no centro das discussões

O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se esta quinta-feira, naquela que é a segunda reunião de política monetária do ano, com os efeitos da guerra na Ucrânia no centro das discussões.

A principal missão da instituição monetária é limitar o aumento de preços, que atingiu um novo máximo de 5,8% na zona euro, em fevereiro, face aos 5,1% do mês anterior e aos 0,9% registados em fevereiro de 2021.

A invasão russa da Ucrânia pode complicar a tarefa do BCE, que terá de ajustar a sua resposta monetária para enfrentar a inflação elevada, mas corre o risco de uma desaceleração do crescimento na zona euro.

Esta crise surge depois de na reunião de fevereiro o BCE não ter fechado a porta a uma subida das taxas de juro ainda este ano, um cenário que até então tinha afastado.

"Após a reunião de fevereiro, dadas as repetidas surpresas ascendentes da inflação, as melhorias no mercado de trabalho e uma mudança de tom por Christine Lagarde, pensámos que em março o BCE aceleraria a redução das compras de ativos mais do que o esperado em dezembro e abriria a porta ao aumento das taxas de juro no quarto trimestre", refere uma nota divulgada pela Unidade de Estudos Económicos e Financeiros do BPI.

"No entanto, a eclosão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode moderar esta mudança na política monetária. O BCE pode optar por manter uma posição paciente e cautelosa na reunião de março para avaliar a evolução deste conflito e as suas implicações económicas", acrescenta a nota.

A guerra e as sanções impostas pelos países ocidentais à Rússia têm consequências ainda difíceis de avaliar para as economias europeias.

Neste contexto geopolítico sem precedentes desde o fim da Guerra Fria, o BCE "está pronto para tomar todas as medidas necessárias" para garantir a estabilidade de preços, disse recentemente a sua presidente, Christine Lagarde.

O risco de "estagflação", uma combinação de inflação e estagnação económica "aumentou claramente", segundo Carsten Brzeski, economista do ING.

O conflito já levou a uma subida do preço das matérias-primas, que pode ainda acelerar.

Na quinta-feira, o BCE terá novas previsões macroeconómicas que integram os dados mais recentes, nomeadamente a inflação recorde de 5,8% registada em fevereiro na zona euro, bem como o cálculo de efeitos previsíveis do conflito ucraniano.

Os observadores esperam que a instituição liderada por Lagarde confirme a conclusão, no final deste mês, do programa de compra de ativos lançado para contrariar os efeitos da pandemia (PEPP).

O BCE decidiu em dezembro comprar dívida com um outro programa que já existia antes, conhecido como APP, uma vez concluídas as compras de emergência devido à pandemia, mas a um ritmo mais lento do que com o PEPP.

Na quinta-feira, o BCE deve também rever em alta a sua previsão de inflação para 2022, que atualmente está em 3,2%, já acima do seu objetivo de 2% a médio prazo.