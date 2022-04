BBC esclarece que há um vídeo falso a circular que usa a imagem da estação

"Temos conhecimento de um vídeo falso com a marca BBC News que sugere que a Ucrânia foi responsável pelo ataque com mísseis da semana passada na estação de comboios de Kramatorsk. A BBC está a tomar medidas para remover o vídeo", pode ler-se na publicação.

A BBC veio esclarecer na sua conta oficial no Twitter, esta quarta-feira, que há um vídeo falso a circular nas redes sociais que usa a imagem da estação.Esta não é a primeira vez que a estação de rádio e televisão do Reino Unido é visada em vídeos falsos, o que já tinha acontecido com imagens de um treino militar que estavam a ser partilhadas como sendo um vídeo real de confrontos na Ucrânia.