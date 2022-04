Biden pede ao Congresso mais de 31 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia

O Presidente Joe Biden pediu ao Congresso esta quinta-feira mais 33 mil milhões de dólares (mais de 31 mil milhões de euros) para apoiar a Ucrânia - uma escalada dramática do financiamento dos EUA para a guerra contra a Rússia - bem como novos instrumentos legais para desviar os bens dos oligarcas russos.O pedido de financiamento inclui mais de 20 mil milhões de dólares (cerca de 19 mil milhões de euros) para armas, munições e outra assistência militar, bem como 8,5 mil milhões de dólares (cerca de oito mil mlhões de euros) em assistência económica directa ao governo e 3 mil milhões de dólares (2.8 mil mlihões de euros) em ajuda humanitária e de segurança alimentar."Precisamos deste projecto de lei para apoiar a Ucrânia na sua luta pela liberdade", disse Biden na Casa Branca. "O custo desta luta não é barato, mas a cedência à agressão vai ser mais dispendiosa".Presidente dos EUA procura também confiscar mais dinheiro aos oligarcas russos para pagar o esforço de guerra.As medidas incluem deixar que o Departamento de Justiça utilize a rígida lei de extorsão dos EUA, outrora aplicada contra a máfia, a Lei sobre as Organizações Influenciadas por Extorsão e Corruptas (RICO), para construir processos contra pessoas que fogem às sanções.Biden também quer dar aos procuradores mais tempo para construir os tais casos, alargando o estatuto de limitações aos processos de branqueamento de capitais para 10 anos, em vez de cinco.As medidas fazem parte dos esforços dos EUA para isolar e punir a Rússia pela sua invasão da Ucrânia em 24 de Fevereiro, bem como para ajudar Kyiv a recuperar de uma guerra que reduziu as cidades a escombros e forçou mais de 5 milhões de pessoas a fugir para o estrangeiro.O novo pedido representa o montante total que os funcionários norte-americanos esperam precisar até Setembro, final do ano fiscal.Só a ajuda militar dos EUA à Ucrânia ultrapassou os 3 mil milhões de dólares desde que a Rússia lançou aquilo a que chama uma "operação militar especial" para desmilitarizar e remover os fascistas na Ucrânia. Kyiv e os seus aliados ocidentais rejeitam isso como um falso pretexto.Os Estados Unidos e os seus aliados europeus congelaram 30 mil milhões de dólares de activos detidos por indivíduos ricos com ligações ao Presidente russo Vladimir Putin, incluindo iates, helicópteros, bens imobiliários e arte, disse a administração Biden.Membros do Congresso de ambos os partidos têm apoiado os esforços para impulsionar a Ucrânia. Na quarta-feira, a Câmara dos Representantes votou esmagadoramente a favor de um projecto de lei largamente simbólico para exortar Biden a vender os bens russos congelados.Mas os deputados republicanos do Congresso disseram, após terem recebido a proposta suplementar, que, embora geralmente apoiassem a ajuda à Ucrânia, os esforços para a combinar com o novo financiamento que Biden também quer para a resposta COVID-19 poderiam dificultar a sua aprovação.