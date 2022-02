D epois do trambolhão generalizado no dia em que as tropas russas invadiram a Ucrânia, as Bolsas europeias encerraram esta sexta-feira em alta, em resultado da procura pelos investidores das ações que ficaram mais baratas. A cotação do petróleo, que chegou a ultrapassar os 100 dólares por barril, também caiu, depois de Vladimir Putin ter falado na possibilidade de dialogar com Kiev.