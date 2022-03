Central nuclear de Zaporizhzhia tomada pelos russos ao nono dia da guerra na Ucrânia

A central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, a maior do seu género na Europa, foi tomada pelos russos na madrugada desta sexta-feira. Após confrontos violentos, a central acabou por pegar fogo. Os níveis de radiação não foram alterados, confirmou a Agência Internacional de Energia Anatómca, segundo a Reuters.Os bombeiros ucranianos conseguiram extinguir o fogo na central nuclear. Na operação estiveram 44 bombeiros e 11 veículos, de acordo com um comunicado do Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia publicado no Facebook, segundo a agência Lusa.Esta quinta-feira realizou-se a segunda ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, mas o encontro chegou ao fim sem um acordo definido. Já está marcada uma terceira ronda de negociações.