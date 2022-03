Em vez de entregar a gestão do Chelsea à fundação do clube como anunciara há poucos dias, Roman Abramovich decidiu vender a equipa londrina. A decisão está a ser vista por analistas financeiros como uma forma de o milionário russo evitar sanções do governo britânico. Aos 55 anos, o empresário três vezes divorciado e pai de sete filhos não quer o seu património confiscado devido à ligação a Vladimir Putin.