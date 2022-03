No dia em que 11 camiões da Cruz Vermelha, repletos de ajuda humanitária, rumaram para a Ucrânia a partir de Siret, na Roménia, Artur Munteanu passou a fronteira no sentido inverso para agradecer a ajuda. “A região de Cernauti não está tão má em comparação com outras regiões do país, como Kiev e Kharkiv. Mas as pessoas de lá estão a vir para a nossa região e nós estamos a tentar ajudá-las”, afirmou o vice-governador de Cernauti, que recordou um ditado ucraniano: “Os amigos aparecem quando são precisos.”









O povo da Ucrânia precisa de ajuda e Gheorge Flutur, presidente do Conselho Regional de Suceava – que visitou o ponto de onde parte a ajuda humanitária, já na Ucrânia – indicou o que faz falta: alimentos não perecíveis, roupas, roupa interior, cobertores, medicamentos, farinha, fermento e toda a comida que tenha longo prazo de validade e geradores de baixa voltagem que podem ser usados pelas famílias para terem corrente elétrica. Hoje, a Cruz Vermelha vai à Ucrânia para ver a situação lá e ver como poderemos ajudar os ucranianos”, revelou Silviu Lefter, diretor da Cruz Vermelha romena.

Quem entra sem documentos na Roménia por Siret é levado para um campo de futebol que agora acolhe 60 tendas, com 402 lugares. Entram sobretudo mulheres e os filhos, de corpo frio e lágrimas nos olhos. Em Radauti, há refugiados acolhidos num ginásio, como em Suceava, Dumbraveni e Millisauti.