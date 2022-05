Borrell propõe confiscar reservas russas para reparações de guerra

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, propôs o confisco das reservas da Rússia congeladas pela comunidade de 27 países para reconstruir a Ucrânia após a guerra, numa entrevista publicada esta segunda-feira.

"Esta é uma das questões políticas mais importantes em cima da mesa: quem vai pagar a reconstrução da Ucrânia?", disse Borrell numa entrevista ao jornal Financial Times.

"Eu seria muito a favor [de usar as reservas] porque faz muito sentido. Temos o dinheiro nos nossos bolsos e alguém teria de me explicar por que é que isso pôde ser feito com o dinheiro afegão, mas não pode ser feito com o dinheiro russo", argumentou o Alto Representante dos Negócios Estrangeiros da UE.