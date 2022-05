Bruxelas quer redirecionar 300 mil milhões de euros para reformas energéticas "maciças"

A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira um pacote energético de 210 mil milhões de euros até 2027 para a União Europeia (UE) ser independente da energia russa, propondo redirecionar 300 mil milhões em verbas comunitárias para o financiar.

Em causa está REPowerEU, o plano para aumentar a resiliência do sistema energético europeu e tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos antes de 2030, no seguimento da guerra da Ucrânia e dos problemas no abastecimento, que como a Lusa já tinha noticiado implica um investimento adicional de 210 mil milhões de euros até 2027.

Numa curta declaração hoje à imprensa, em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sublinhou que "tudo isto exigirá, evidentemente, investimentos e reformas maciças".