Carpinteiro de 12 anos junta 203 mil euros para crianças ucranianas com sorteio de tigela de madeira

I think we can all agree that Gabriel and his beautifully made bowl are amongst the best things any of us have seen for a very long time. If you start a business, Gabriel, I'm on the look out for something fine for my morning porridge. https://t.co/FVWz1bAWPm — Stephen Fry (@stephenfry) April 17, 2022

Um pequeno carpinteiro de doze anos, natural de Cúmbria, no noroeste de Inglaterra, conseguiu angariar cerca de 203 mil euros para ajudar crianças ucranianas através de um leilão que fez nas redes sociais para uma tigela de madeira que construiu.Gabriel Clark, que intitulou a iniciativa de ‘Bowl For Ukraine’, partilhou um vídeo numa conta específica da rede social Instagram para o efeito, onde apelava à doação e explicava que o valor angariado seria para a fundação inglesa ‘Save the Children’. A sorteio estava uma tigela pintada com duas linhas - amarela e azul – em representação da bandeira da Ucrânia.Na mensagem, com o objetivo de angariar seis mil dólares (cerca de cinco mil euros) e "transmitir alguma da generosidade às pessoas e às crianças em muito maior necessidade", rapidamente se tornou viral. Em 48 horas, passou de ter seis seguidores, para 227 mil e milhares de pessoas entraram no sorteio através de doações online.Num total de cerca de 20 mil doações, um vencedor foi escolhido ao acaso às 18h deste domingo (hora inglesa)."Temos um vencedor! Sentimos que não devemos dizer quem é até a pessoa concordar, mas podemos dizer que o vencedor estava na página 940 e foi o doador 8! ‘My Bowl For Ukraine tem uma nova casa’, realçou Gabriel numa publicação por vídeo no Instagram.O pai, Richard Clark, foi documentando a jornada do filho como carpinteiro através do Twitter, com imagens de Gabriel a criar vários objetos. Desde então, tem recebido muito apoio online do público e de celebridades, incluindo Stephen Fry e do ator Jason Isaacs - que interpretou Lucius Malfoy nos filmes da saga 'Harry Potter'.Em publicações no Instagram e no Twitter, Gabriel e o pai agradeceram, em vídeo, a todos os que participaram. "Não posso dizer mais nada senão obrigado", disse Gabriel."Portanto, obrigado, caros amigos do Twitter, por tudo o que fizeram. A vossa generosidade de grande coração brilhou uma luz nestes tempos sombrios e mudou vidas jovens - sobretudo a de Gabriel", reforço ainda o pai, no mesmo vídeo.De acordo com a ‘Save the Children’, quase dois terços das 7,5 milhões de crianças na Ucrânia fugiram das suas casas desde que o início da guerra na Ucrânia a 24 de fevereiro.Dados das Nações Unidas estimam também que 2,8 milhões de crianças estão agora deslocadas dentro da Ucrânia e outros dois milhões fugiram para os países vizinhos.A ONU conseguiu verificar a morte de 153 crianças, mas o número real é certamente mais elevado.