China diz que "explosões" junto ao consulado em Odessa não causaram vítimas

O Governo chinês afirmou esta sexta-feira que não houve "vítimas" após as "explosões" ocorridas nas proximidades do seu consulado na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, afirmando que as instalações "foram evacuadas há muito tempo".

As autoridades ucranianas denunciaram, na quinta-feira, que o consulado chinês na cidade, localizada na costa do Mar Negro, sofreu danos, na sequência de um ataque russo com mísseis e veículos aéreos não tripulados ('drones').

Em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros da China indicou que a onda de choque "despedaçou parte das paredes e janelas" do consulado. A mesma nota referiu que há "informações" que apontam para o Exército russo como responsável.