Moscovo diz ter destruído navio em "exercício de combate" no Mar Negro

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou esta sexta-feira ter realizado "um exercício de combate" militar no noroeste do Mar Negro e disparado mísseis antinavio que destruíram um alvo no mar.

Navios da frota russa do mar Negro dispararam mísseis de cruzeiro antinavio "contra uma embarcação alvo na área de treino de combate na parte noroeste do Mar Negro", disse o Ministério, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"Os dados de telemetria e de videovigilância dos veículos aéreos não tripulados confirmaram o sucesso do exercício de combate. O navio alvo foi destruído em resultado do ataque com mísseis", acrescentou Moscovo.