Rússia diz ter destruído último navio da Marinha de Guerra ucraniana

A Rússia reivindicou esta quarta-feira a destruição do navio de desembarque ucraniano "Yuri OLefirenko", ao largo de Odessa, que segundo Moscovo era o "último vaso de guerra" da Marinha da Ucrânia que ainda estava operacional.

"No dia 29 de maio (segunda-feira), na sequência de um ataque com armas de alta precisão efetuado pelas forças aeroespaciais russas na zona de amarração de navios militares no porto de Odessa, o último navio de guerra da marinha ucraniana, o 'Yuri Olefirenko', foi destruído", indica uma nota do Ministério da Defesa da Rússia.

O navio de desembarque de tropas fabricado na Polónia nos anos 1970 chamava-se inicialmente "Kirovograd".

Em 1994, após a queda da União Soviética, o navio passou para a Armada ucraniana após ter sido entregue pela Frota do Mar Negro da Armada da Rússia.

Durante a invasão da Rússia ocorrida em 2016 e que conduziu à anexação da Península da Crimeia, no sul da Ucrânia, o "Yuri Olefirenko" foi apresado pelas forças russas tendo sido devolvido à Armada ucraniana no mesmo ano.

A embarcação foi mais tarde rebocada para Odessa.

Dois anos depois foi rebatizado Yuri Olefirenko, nome de um capitão da Marinha de Guerra da Ucrânia que morreu durante confrontos com as forças russas no leste do país.