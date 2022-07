Após ter negado envolvimento no ataque com mísseis de alta precisão que atingiram o porto de Odessa, no sábado, a Rússia acabou por admitir responsabilidade pela ofensiva. No entanto, o Kremlin garante que apenas alvos militares foram atingidos. “Os mísseis Kalibir destruíram a infraestrutura militar do porto de Odessa, e enviaram um navio militar ucraniano para a morada favorita do regime de Kiev, num ataque preciso”, afirmou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios estrangeiros da Rússia, fazendo referência à embarcação das tropas ucranianas, que ficou desfeita.









