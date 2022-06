Costa e Sánchez salientam longo caminho para aprovar mecanismo ibérico do preço do gás

Os primeiros-ministros de Portugal e de Espanha salientaram o longo caminho negocial percorrido pelos dois países até à aprovação desta quarta-feira pela Comissão Europeia de um teto para o preço do gás usado na produção da eletricidade.

Esta posição conjunta de António Costa e de Pedro Sánchez constam de uma mensagem conjunta que ambos publicaram na rede social Twitter, após a Comissão Europeia ter aprovado o mecanismo temporário ibérico para limitar o preço de gás na produção de eletricidade até 2023.

"A Comissão Europeia aprovou o mecanismo ibérico que define um teto para o preço do gás usado na produção de eletricidade em Espanha e Portugal. Um longo caminho percorrido por ambos os países para proteger as empresas e as famílias da escalada de preços", escreveram os chefes de Governo de Portugal e de Espanha.