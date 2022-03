Discurso de Joe Biden acentua discórdia com a Rússia

A visita do Presidente Joe Biden à Europa tinha o duplo propósito de reforçar a aproximação entre aliados e de travar a escalada da guerra na Ucrânia. Se o primeiro objetivo foi conseguido, já o segundo parece ter falhado rotundamente. De facto, em Varsóvia, na fecho de dois dias de visita à Polónia, o Presidente dos EUA disse que “Putin não pode continuar no poder”, frase que desde a noite de sábado a Casa Branca tenta emendar, ante a condenação de Moscovo, para garantir que os EUA não estão empenhados em promover uma mudança de regime na Rússia.





O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reiterou esta explicação e sublinhou: “Não temos uma estratégia para mudança de regime na Rússia nem, na verdade, em qualquer outro lugar.”





Zelensky proibido por governo russo



Civis forçam retirada russa em Slavutych



Mesmo entre os aliados a declaração não caiu bem. “Eu não teria usado essa frase”, afirmou o Presidente francês, Emmanuel Macron, dizendo que continua “a manter contactos com Putin”. Mas, do outro lado do quadro, na Ucrânia a afirmação mereceu aplauso. “Percebemos que um criminoso de guerra, que ataca um país vizinho, que comete atrocidades, não pode continuar no poder e cabe a todos nós parar Putin”, afirmou Oksana Markarova, embaixadora ucraniana na ONU.O chefe da espionagem ucraniana afirmou este domingo que a Rússia quer criar na Ucrânia “um cenário coreano”, dividindo o país em dois. Kyrylo Budanov diz que a ofensiva de Vladimir Putin está estagnada e em risco de fracassar, pelo que agora o Presidente russo está concentrar-se em consolidar posições no Leste e no Sul da Ucrânia. Caso consiga ligar o Donbass com a região Sul e a Península da Crimeia, tentará então, diz Budanov, criar uma linha de demarcação separando essas áreas do resto do país, como aconteceu na guerra da Coreia.A entidade supervisora dos media russos proibiu a publicação de uma entrevista ao Presidente ucraniano e de notícias sobre a mesma e abriu investigação para saber quem fez a entrevista.As tropas russas que no sábado tomaram Slavutych, junto a Chernobyl e prenderam o presidente da Câmara acabaram por partir ante os protestos da população, que ocupou as praças.O Presidente ucraniano mostrou ontem claros sinais de irritação ao dirigir um novo apelo ao Ocidente para que forneça mais armas ao seu exército. Volodymyr Zelensky perguntou mesmo se o que trava a NATO e a Europa é o medo da Rússia e repetiu que “isto não é só pela liberdade da Ucrânia, é pela liberdade da Europa”.O que a Ucrânia precisa para derrotar a Rússia é só 1% dos aviões da NATO e 1% dos seus tanques, disse, para concluir: “É isso que os nossos parceiros têm e está a ganhar pó” nas suas mãos.Zelensky lembrou que passou mais de um mês de espera por apoio decisivo e perguntou, com ironia: “Quem manda na comunidade Euro-Atlântica? Será ainda Moscovo, por causa da intimidação?”.Antes deste discurso, Zelensky falou com o homólogo polaco, Andrzej Duda, e manifestou desapontamento pelo facto de os aviões polacos não terem sido entregues.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deu uma entrevista por videoconferência a jornalistas russos, na qual disse estar pronto a discutir com a Rússia o estatuto de neutralidade da Ucrânia e também a qualidade de país não nuclear, mas frisou que para isso "será preciso que a proposta seja colocada a referendo" e intermediada por uma terceira parte, de modo a obter garantias de segurança.O Ministério da Defesa russo afirmou este domingo que o ataque de sábado a Lviv, que fez cinco feridos, visou o que classificou como alvos militares: um depósito de combustível e uma fábrica usada para reparar sistemas antiaéreos, radares e miras para tanques. Foram usados mísseis de cruzeiro e mísseis de longo alcance.