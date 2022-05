Dois soldados russos declaram-se culpados por crimes de guerra

O advogado de defesa apelou à clemência, afirmando que os dois soldados estavam apenas a cumprir ordens e que se tinham arrependido.

Dois soldados russos capturados pelas forças ucranianas declararam-se culpados, esta quinta-feira, em novo julgamento por crimes de guerra.Alexander Bobikin e Alexander Ivanov foram condenados a 12 anos de prisão, em julgamento no tribunal distrital de Kotelevska, no centro da Ucrânia, segundo o El Mundo. Os dois soldados admitiram fazer parte de uma unidade de artilharia que disparou sobre alvos na região de Kharkiv.Um estabelecimento de ensino em Derhachi terá sido destruído pelos bombardeamentos, de acordo com os promotores da justiça.