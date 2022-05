Elon Musk diz que foi ameaçado de morte pelo chefe da agência espacial russa

O bilionário Elon Musk diz que tem sido alvo de ameaças por parte da agência espacial russa. De acordo com o Daily Mail, Dmitry Rogozin, chefe da agência espacial russa, está descontente com o facto de Musk fornecer equipamentos de Internet da Starlink à Ucrânia.

O CEO da Tesla partilhou este domingo, no Twitter, informações que Rogozin forneceu aos meios de comunicação russos. As declarações alegam que Musk tem garantido os serviços da Starlink (grande conjunto de satélites que garantem melhor ligação à Internet) ao "Batalhão Azov Nazi" e "às forças fascistas na Ucrânia" e, por isso, vai ter de responder de uma "forma adulta".

Musk não contém o senso de humor na situação e brinca: "Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecer-vos a todos". Refere, ainda, de uma forma mais séria, que "A palavra nazi não significa o que ele parece pensar que significa".

Contudo, este conflito entre ambas as partes não é recente. Os desentendimentos entre o dono do Twitter e a agência espacial russa já duram desde o início da invasão à Ucrânia, uma vez que a Starlink, um serviço que conta com 2000 satélites, tem tido um papel essencial para garantir as comunicações militares e Internet aos ucranianos em plena invasão. O projeto de ‘constelações’ da SpaceX está a ser o impulso para a vitória ucraniana na guerra dos drones, ajudando o país a rastrear os invasores russos.