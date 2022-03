Embaixada chinesa nos EUA nega pedido de apoio militar de Moscovo

"Nunca ouvimos falar disso". É assim que um porta-voz da embaixada da China em Washington respondeu às notícias de que Moscovo teria pedido equipamento militar para a invasão à Ucrânia a Pequim, bem como apoio económico.As notícias divulgadas este domingo pelo The Washington Post, The New York Times e Financial Times, citando oficiais norte-americanos, indicavam que o Kremlin teria solicitado a Pequim equipamento militar e apoio económico face às sanções impostas pelo Ocidente.A prioridade da China é evitar que a situação tensa na Ucrânia escale e fique fora de controlo, referiu Liu Pengyu, porta-voz da embaixada, em resposta escrita à Reuters."A atual situação na Ucrânia é, de facto, desconcertante", considerou.