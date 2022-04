Embaixadora da Ucrânia em Portugal pede retirada imeditata de civis e soldados feridos em Mariupol

Milhares de civis e cerca de 500 soldados feridos precisam de "retirada imediata" de Mariupol, cidade ucraniana destruída pelas forças russas, disse esta sexta-feira à agência Lusa a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets.

Em entrevista à Lusa, que será divulgada no domingo, a diplomata advertiu que não se sabe o número exato de mortos em Mariupol e lembrou que as autoridades ucranianas têm repetidamente apelado à Rússia, "com uma proposta para organizar corredores humanitários", com vista à retirada dos civis e dos soldados ucranianos feridos na cidade portuária, considerada estratégica pela Rússia.

Tanto o Presidente da Turquia, Recep Erdogan, como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, envolveram-se na criação de corredores humanitários e numa tentativa de trégua por ocasião da Semana Santa da Páscoa ortodoxa, mas as autoridades russas "não apoiaram as iniciativas", disse.