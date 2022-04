As forças russas lançaram, esta terça-feira, a prometida ofensiva em larga escala no Leste da Ucrânia, bombardeando mais de 1200 alvos e avançando ao longo de toda a ‘linha de contacto’ numa tentativa de tomar toda a região do Donbass. O Governo ucraniano promete não recuar um milímetro e garante que a ‘Batalha do Donbass’ será decisiva para o desfecho da guerra.









O avanço foi precedido por uma das maiores barragens de ‘rockets’ e artilharia desde o início da invasão, com a Rússia a reclamar ter atingido 1260 alvos militares ao longo de toda a frente Leste, de mais de 450 quilómetros, nas regiões de Lugansk e Donetsk.

“A Batalha do Donbass, que a Rússia está a preparar há muito tempo, começou. Uma parte significativa do Exército russo está concentrada nesta ofensiva. Não interessa quantos soldados russos estão envolvidos, vamos defender-nos. Vamos combater. Não cederemos nada que seja ucraniano”, disse o Presidente Volodymyr Zelensky numa comunicação ao país na noite de segunda-feira.









Leia também Último foco de resistência em Mariupol sob novo ataque russo A confirmação russa chegou pela voz do MNE Sergei Lavrov, que anunciou “o início de uma nova fase muito importante nesta operação especial”. O objetivo expresso de Moscovo é “libertar” toda a região do Donbass, reclamada pelos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk.

Numa primeira vitória, as forças russas conseguiram ao final da manhã tomar a cidade de Kreminna, obrigando os defensores ucranianos a recuar. O Governo de Kiev admitiu ter perdido a cidade, com cerca de 16 mil habitantes, mas garantiu, pela voz do conselheiro presidencial, Oleksiy Arestovych, que a ofensiva está votada ao fracasso “porque a Rússia não tem tropas suficientes” para conquistar toda a região.