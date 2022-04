O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitou Kiev de surpresa na manhã desta quarta-feira.

Charles Michel anunciou a deslocação à capital ucraniana através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.

"Em Kiev, hoje, no coração da Europa livre e democrática" escreveu Charles Michel na mensagem que acompanha uma fotografia captada numa gare ferroviária da capital ucraniana.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc