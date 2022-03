"Estamos preocupados com a possibilidade de Moscovo encenar uma operação de "bandeira-falsa": garante Stoltenberg

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou esta terça-feira que está preocupado com a possibilidade da Rússia utilizar armas químicas num ataque de "bandeira-falsa" durante a invasão com a Ucrânia."Estamos preocupados com a possibilidade de Moscovo poder encenar uma operação de "bandeira-falsa" na Ucrânia, possivelmente com armas químicas", disse Stoltenberg durante a conferência de imprensa.Jens Stoltenberg frisou ainda que a NATO já enviou uma "mensagem muito clara" à Rússia quando "tentaram encenar um protesto para a utilização de armas químicas", e acrescentou também que a organização e os países aliados "continuam muito vigilantes" em relação aos movimentos das forças russas na guerra contra a Ucrânia.Ainda durante a conferência, o secretário-geral destacou que a Aliança Atlântica vai "monitorizar o espaço aéreo e as fronteiras da Nato", bem como a disposição de meios terrestres, mísseis, assim como reforçar a cibersegurança, para fazer frente ao conflito militar.