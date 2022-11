"Eu partilho a vossa dor", diz Putin a mães de soldados russos enviados para a guerra na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse às mães dos soldados russos, esta sexta-feira, que estão ao serviço da guerra na Ucrânia, que "partilha a dor" daqueles que perderam os filhos e disse-lhes para não acreditarem em "mentiras" sobre a invasão."Quero que saibam que eu, pessoalmente, partilho a vossa dor. Sabemos que nada pode substituir a perda de um filho", disse Putin.Segundo o site de notícias EuroNews, o líder russo acrescentou ainda que o Dia da Mãe, celebrado na Rússia este domingo, vai ser marcado, este ano, por "um sentimento de ansiedade e preocupação" entre as mulheres cujos "pensamentos estarão com os seus rapazes".O encontro entre Putin e as mães dos soldados aconteceu na residência do líder, perto de Moscovo, e foi o primeiro do género desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro. O Kremlin raramente faz referência às perdas sofridas na Ucrânia e o encontro, que ocorreu esta sexta-feira, surge depois de semanas de críticas, feitas nas redes sociais, por familiares dos soldados mobilizados no início do outono.Muitas mulheres e mães dos soldados acusaram as autoridades de não lhes terem dado treino e equipado adequadamente, antes de os enviarem para a frente da guerra, refere o EuroNews."A vida é mais complicada do que se vê na televisão ou na Internet, onde não se pode confiar em nada. Há muita informação falsa, muitas mentiras", respondeu Putin.O presidente russo revelou ainda que, por vezes, fala por telemóvel com os soldados enviados para a Ucrânia e disse estar "surpreendido" com "o estado de espírito" dos mesmos."Eles dão-me razões para dizer que são heróis, é verdade", acrescentou.