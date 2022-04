EUA afirmam que Rússia perdeu 25% do poder de combate

A avaliação das Forças Armadas norte-americanas sobre a nova ofensiva da Rússia na região ucraniana do Donbass é que começou de forma limitada, sobretudo numa zona a sudoeste da cidade de Donetsk e a sul de Izyum.

"Quando as pessoas dizem que a ofensiva começou, é isso que referem", disse um alto responsável do Departamento da Defesa dos Estados Unidos.

O responsável indicou que as tropas russas estão a tomar medidas para aumentar a sua capacidade para realizar operações de combate no Donbass e para "se preparar para aquilo que acreditamos serão maiores ofensivas no futuro".