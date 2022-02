Joe Biden anuncia primeiro pacote de sanções à Rússia. Conheça todas as medidas

Joe Biden anunciou esta terça-feira as sanções impostas pelos EUA, depois da Rússia ter reconhecido a independência dos territórios separatistas.O Presidente dos EUA anunciou o bloqueio a duas instituições financeiras russas, bem como o corte de financiamento a instituições russas, que não vão poder ser financiados pelo ocidente. Há ainda sanções para as elites russas e familiares.Os EUA autorizaram o reforço das forças e equipamentos.Biden assegura que o reconhecimento da independência dos territórios separatistas é um "ataque por parte da Rússia" e assegura não haver justificação para o que está a acontecer.Os EUA garantem não ter intenções de lutar contra a Rússia, mas dizem que irão defender o território dos aliados da NATO.O Presidente dos EUA reconhece que "há mais de um século que existe um diálogo de parte a parte", mas reconhece a ameaça iminente da Rússia. Biden garante estar preocupado, contudo alerta que há ainda "tempo para reverter o pior cenário".

Num discurso na Casa Branca, sem direito a perguntas, Biden anunciou sanções às elites russas e a bancos, e alertou que a Rússia "irá pagar um preço ainda mais alto se continuar com as agressões" a Kiev.

Um dia depois de o Presidente russo Vladimir Putin ter reconhecido a independência de "repúblicas" no interior do território ucraniano, o chefe de Estado norte-americano anunciou ainda que autorizou o reforço de tropas norte-americanas já presentes nos países do Báltico.