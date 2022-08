EUA anunciam maior pacote de armamento para Kiev avaliado em 982 milhões de euros

Os Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira um pacote de fornecimento de armas à Ucrânia avaliado em mil milhões de dólares (982 milhões de euros), o maior até hoje, incluindo lança-foguetes, munições e outro armamento proveniente das reservas do Departamento da Defesa.

O anúncio sobre o envio de um novo e massivo carregamento de armas para as forças de Kiev surge num momento em que analistas indicam uma movimentação de tropas e equipamento das forças russas em direção a cidades portuárias do sul do país, com o objetivo de enfrentar uma anunciada contraofensiva ucraniana, que ainda não se concretizou.

O novo material incluiu novos lança-foguetes múltiplos High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), milhares de munições de artilharia, sistemas de morteiros, lança-mísseis antitanque Javelin e outras munições e equipamento.