EUA e Reino Unido prometem continuar a ajudar Kiev após contraofensiva

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, prometeram esta terça-feira que os seus países continuarão a apoiar a Ucrânia depois da contraofensiva de Kiev para expulsar as tropas russas.

"Temos de continuar a apoiá-los independentemente do êxito da contraofensiva no campo de batalha, porque este conflito não terminará até que seja solucionado adequadamente", disse Cleverly numa conferência de imprensa após reunir-se com Blinken em Washington.

O chefe da diplomacia britânica sublinhou que esta guerra "não é um filme" e recordou que "não há garantias" de que a contraofensiva seja bem-sucedida, apesar de os ucranianos terem demonstrado ser "muito eficazes" no que respeita a repelir a agressão russa.