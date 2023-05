EUA enviam ajuda militar a Kiev no valor de 271 milhões de euros

Os Estados Unidos (EUA) enviarão à Ucrânia ajuda militar adicional, incluindo uma vasta gama de material bélico, avaliada em cerca de 300 milhões de dólares (271 milhões de euros), informou esta quarta-feira o Pentágono.

O novo pacote inclui 'rockets Hydra-70', que são foguetes não guiados disparados de aeronaves, assim como um número não revelado de mísseis para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS), morteiros, obuses, mísseis e sistemas antitanque Carl Gustaf.

As armas serão todas retiradas dos stocks do Pentágono, para que possam ser direcionadas rapidamente para as linhas de frente de combate.